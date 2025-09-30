Au fil du Conte médiathèque de Jarnac Jarnac

La sauvage par Sabrina Chézeau

Au fil d’un été dans les tréfonds de la Creuse, une jeune fille de 13 ans amène la joie, l’insolence et la couleur dans l’hôpital où vit sa Mémé et toute une bande de furieux déjantés.

médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

La sauvage by Sabrina Chézeau

Over the course of a summer in the depths of the Creuse region, a 13-year-old girl brings joy, insolence and color to the hospital where her grandmother and a whole gang of furious lunatics live.

German :

Die Wilde von Sabrina Chézeau

Im Laufe eines Sommers in den Tiefen der Creuse bringt ein 13-jähriges Mädchen Freude, Frechheit und Farbe in das Krankenhaus, in dem ihre Oma und eine ganze Bande von verrückten Verrückten leben.

Italiano :

La sauvage di Sabrina Chézeau

Nel corso di un’estate nel cuore della Creuse, una ragazzina di 13 anni porta allegria, insolenza e colore nell’ospedale dove vivono sua nonna e un’intera banda di pazzi furiosi.

Espanol :

La sauvage de Sabrina Chézeau

A lo largo de un verano en las profundidades de la región de Creuse, una niña de 13 años aporta alegría, insolencia y color al hospital donde viven su abuela y toda una pandilla de locos furiosos.

