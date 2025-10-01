Au fil du conte Les souliers mouillés Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme

Au fil du conte Les souliers mouillés Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme mercredi 1 octobre 2025.

Place Petite Rosselle Médiathèque de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme Charente

Début : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son petit bateau Le Mirabelle .

English :

Juanito lives alone with his father, who goes out to sea every night on his little boat « Le Mirabelle ».

German :

Juanito lebt allein mit seinem Vater, der jede Nacht mit seinem kleinen Boot « Le Mirabelle » zum Fischen aufs Meer hinausfährt.

Italiano :

Juanito vive da solo con il padre, che ogni sera va a pescare con la sua piccola barca, Le Mirabelle.

Espanol :

Juanito vive solo con su padre, que sale a pescar todas las noches en su pequeño barco, Le Mirabelle.

