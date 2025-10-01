Au fil du conte Les souliers mouillés Place Petite Rosselle Mouthiers-sur-Boëme
Au fil du conte Les souliers mouillés
Place Petite Rosselle Médiathèque de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme Charente
Début : 2025-10-01 18:00:00
2025-10-01
Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part pêcher en mer sur son petit bateau Le Mirabelle .
Place Petite Rosselle Médiathèque de Mouthiers Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 89 47
English :
Juanito lives alone with his father, who goes out to sea every night on his little boat « Le Mirabelle ».
German :
Juanito lebt allein mit seinem Vater, der jede Nacht mit seinem kleinen Boot « Le Mirabelle » zum Fischen aufs Meer hinausfährt.
Italiano :
Juanito vive da solo con il padre, che ogni sera va a pescare con la sua piccola barca, Le Mirabelle.
Espanol :
Juanito vive solo con su padre, que sale a pescar todas las noches en su pequeño barco, Le Mirabelle.
