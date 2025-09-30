Au fil du conte Relié.e.s Puymoyen

salle polyvalente Puymoyen Charente

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

J’ai écouté la voix des fleurs, j’ai entendu chanter les arbres. Ils m’ont murmuré leurs secrets…

salle polyvalente Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

English :

I listened to the voice of the flowers, I heard the trees sing. They whispered their secrets to me…

German :

Ich habe den Stimmen der Blumen gelauscht und die Bäume singen hören. Sie flüsterten mir ihre Geheimnisse zu…

Italiano :

Ho ascoltato la voce dei fiori, ho sentito gli alberi cantare. Mi hanno sussurrato i loro segreti…

Espanol :

Escuché la voz de las flores, oí cantar a los árboles. Me susurraban sus secretos…

