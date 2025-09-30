Au fil du conte Relié.e.s Puymoyen
Au fil du conte Relié.e.s
salle polyvalente Puymoyen Charente
Début : 2025-09-30 18:30:00
fin : 2025-09-30
2025-09-30
J’ai écouté la voix des fleurs, j’ai entendu chanter les arbres. Ils m’ont murmuré leurs secrets…
salle polyvalente Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
English :
I listened to the voice of the flowers, I heard the trees sing. They whispered their secrets to me…
German :
Ich habe den Stimmen der Blumen gelauscht und die Bäume singen hören. Sie flüsterten mir ihre Geheimnisse zu…
Italiano :
Ho ascoltato la voce dei fiori, ho sentito gli alberi cantare. Mi hanno sussurrato i loro segreti…
Espanol :
Escuché la voz de las flores, oí cantar a los árboles. Me susurraban sus secretos…
