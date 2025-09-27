Au fil du Conte Spectacle « Dehors » Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Au fil du Conte Spectacle « Dehors »

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Spectacle de Pierre Delye, dès 8 ans.

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Show by Pierre Delye, ages 8 and up.

German :

Aufführung von Pierre Delye, ab 8 Jahren.

Italiano :

Spettacolo di Pierre Delye, dagli 8 anni in su.

Espanol :

Espectáculo de Pierre Delye, a partir de 8 años.

