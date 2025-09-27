Au fil du Conte Spectacle « Dehors » Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Début : 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Spectacle de Pierre Delye, dès 8 ans.
Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr
English :
Show by Pierre Delye, ages 8 and up.
German :
Aufführung von Pierre Delye, ab 8 Jahren.
Italiano :
Spettacolo di Pierre Delye, dagli 8 anni in su.
Espanol :
Espectáculo de Pierre Delye, a partir de 8 años.
L’événement Au fil du Conte Spectacle « Dehors » La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord