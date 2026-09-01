Informations pratiques

Rouillac

Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau

Centre culturel le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 16:10:00

Date(s) :

2026-09-27

Les Divines Biquettes : Récits agroalimentaires sur contrebasse loopée

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Centre culturel le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

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English :

Les Divines Biquettes: Agri-food Stories Set to Looped Double Bass

L’événement Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau Rouillac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais