Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau Centre culturel le Vingt-Sept Rouillac
dimanche 27 septembre 2026 · Centre culturel le Vingt-Sept · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau
Centre culturel le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:10:00
Date(s) :
2026-09-27
Les Divines Biquettes : Récits agroalimentaires sur contrebasse loopée
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Centre culturel le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
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English :
Les Divines Biquettes: Agri-food Stories Set to Looped Double Bass
L’événement Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau Rouillac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais
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