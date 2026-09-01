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AGENDA · Rouillac

Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau Centre culturel le Vingt-Sept Rouillac

dimanche 27 septembre 2026 · Centre culturel le Vingt-Sept · Rouillac

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Centre culturel le Vingt-Sept
Adresse
139 boulevard d'Encamp
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau

Centre culturel le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:10:00

Date(s) :
2026-09-27

Les Divines Biquettes : Récits agroalimentaires sur contrebasse loopée
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Centre culturel le Vingt-Sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 

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English :

Les Divines Biquettes: Agri-food Stories Set to Looped Double Bass

L’événement Au fil du conte : Spectacle « Les Divines Biquettes » de Dominique Rousseau Rouillac a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Rouillacais

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