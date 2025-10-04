Au Fil du conte Sur la route d’Olympie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente

Au Fil du conte Sur la route d’Olympie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 4 octobre 2025.

Au Fil du conte Sur la route d’Olympie

Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Embarquement immédiat pour la Grèce Antique à bord de la Citroën CX familiale…..

.

Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

English :

Board now for Ancient Greece aboard the Citroën CX familiale…..

German :

Sofortiges Einsteigen in das antike Griechenland an Bord des Citroën CX familiale…..

Italiano :

Tutti a bordo per un viaggio nell’Antica Grecia con il Citroën CX wagon…..

Espanol :

Todos a bordo de un viaje a la Antigua Grecia en el Citroën CX wagon…..

L’événement Au Fil du conte Sur la route d’Olympie Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême