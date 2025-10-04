Au Fil du conte Sur la route d’Olympie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente
Au Fil du conte Sur la route d’Olympie Salle de la Combe Saint-Yrieix-sur-Charente samedi 4 octobre 2025.
Au Fil du conte Sur la route d’Olympie
Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Embarquement immédiat pour la Grèce Antique à bord de la Citroën CX familiale…..
.
Salle de la Combe 152 rue Jean et Constant Priolaud Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
English :
Board now for Ancient Greece aboard the Citroën CX familiale…..
German :
Sofortiges Einsteigen in das antike Griechenland an Bord des Citroën CX familiale…..
Italiano :
Tutti a bordo per un viaggio nell’Antica Grecia con il Citroën CX wagon…..
Espanol :
Todos a bordo de un viaje a la Antigua Grecia en el Citroën CX wagon…..
L’événement Au Fil du conte Sur la route d’Olympie Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême