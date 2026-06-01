Au fil du détail : les techniques et la mode à Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Au fil du détail : les techniques et la mode à Fontainebleau Dimanche 7 juin, 11h00, 14h30 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00

Les évolutions des costumes ponctuent les périodes successives d’habitation du Château : à travers les siècles, la mode à la cour change, mais le souci du détail reste au cœur des préoccupations. Du rouet jusqu’au dernier ornement, les collections du château nous montrent les différentes étapes de création et nous permettent de comprendre comment la technique façonne l’esthétique des costumes, siècle après siècle.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art