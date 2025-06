Au Fil du Giffre Petites merveilles et pépites entre Taninges et Sixt-Fer-à-Cheval Route de Flérier Taninges 5 juillet 2025 07:00

Un parcours de 2 jours entre Taninges & Sixt-Fer-à-Cheval.

Une ascension jusqu’aux sources du Giffre au cœur du grand site exceptionnel du Fer à Cheval

Une découverte des beaux villages traditionnels, vieux bourgs souvent méconnus et petits coins retirés.

English :

A 2-day tour between Taninges & Sixt-Fer-à-Cheval.

An ascent to the source of the Giffre at the heart of the exceptional Fer à Cheval site

Discover beautiful, traditional villages, often little-known old towns and secluded spots.

German :

Eine zweitägige Tour zwischen Taninges und Sixt-Fer-à-Cheval.

Ein Aufstieg bis zu den Quellen des Giffre im Herzen der außergewöhnlichen Landschaft von Fer à Cheval

Eine Entdeckung der schönen traditionellen Dörfer, alten, oft verkannten Marktflecken und kleinen abgelegenen Ecken.

Italiano :

Un tour di 2 giorni tra Taninges e Sixt-Fer-à-Cheval.

Un’ascesa alle sorgenti della Giffre, nel cuore dell’eccezionale sito di Fer-à-Cheval

Scoprite bellissimi villaggi tradizionali, spesso antiche città mercato poco conosciute e luoghi appartati.

Espanol :

Recorrido de 2 días entre Taninges y Sixt-Fer-à-Cheval.

Un ascenso hasta el nacimiento del Giffre, en el corazón del excepcional paraje de Fer-à-Cheval

Descubra bellos pueblos tradicionales, antiguas ciudades comerciales a menudo poco conocidas y lugares recónditos.

