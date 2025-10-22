Au fil du lin, de la culture à la texture, une aventure singulière Place du bourg La Roche-Jaudy

Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l’histoire du Trégor, en témoigne le patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus…). .

Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35

