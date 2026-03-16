Au fil du lin, de la culture à la texture, une aventure singulière Place du bourg La Roche-Jaudy
Au fil du lin, de la culture à la texture, une aventure singulière Place du bourg La Roche-Jaudy mercredi 8 avril 2026.
Au fil du lin, de la culture à la texture, une aventure singulière
Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-07-08 2026-09-02 2026-10-21
Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l’histoire du Trégor, en témoigne le patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus…). .
Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35
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L’événement Au fil du lin, de la culture à la texture, une aventure singulière La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose