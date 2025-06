Charente

Au fil du patrimoine Mardi 1 juillet, 18h00 Église Notre-Dame Charente

entrée libre

18h-19h à Berneuil : Visites guidées

Partons ensemble à la découverte de l’histoire de Berneuil autour de trois points clés : son église, son lavoir et sa collection de coiffes anciennes présentées dans l’ancienne salle d’école.

20h – Spectacle : Valse à Newton

Trois danseurs défient un agrès inspiré du pendule de Newton pour prendre le temps d’arrêter le temps, le suspendre, le savourer, profiter de chaque minute, de chaque seconde. Ils nous entraînent dans une course éphémère, un va et vient permanent entre corps et boules géantes en mouvement.

Église Notre-Dame 253 Rte de Châtignac, 16480 Berneuil, France Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545785552 Edifice du XIIe siècle, composé d’une nef avec transept, abside et absidioles. Il est surmonté d’un clocher carré. Toute la partie supérieure de la façade principale (ouest) forme pignon et a été remontée au XIVe siècle, ainsi que les contreforts d’angle. La partie inférieure, du XIIe siècle, est composée d’un portail à archivolte décorée, flanqué de deux arcatures aveugles dont les archivoltes sont également ornées, de même que le tympan de l’arcature droite. Au-dessus du portail règne une série d’arcatures aveugles.

©laurentPhilipe