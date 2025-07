Au fil du patrimoine Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire

Entrée gratuite

18h à Saint-Hilaire : Circuit découverte

Commune associée à Barbezieux, Saint-Hilaire est un écrin de verdure bordé par le Trèfle. Découvrons par le biais d’un circuit découverte les actions conduites pour préserver la faune, la flore et la qualité de l’eau.

20h – spectacle : Idylle :

Une fable du quotidien en 17 chapitres mettant en scène et envie les tribulations universelles d’un couple qui navigue avec finesse et ironie entre jeu burlesque et naturalisme. – Cie KS

Saint-Hilaire 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine

