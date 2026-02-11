Au Fil du Rail Jeu de piste aux Bois de Chamonix Office de Tourisme de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Au Fil du Rail Jeu de piste aux Bois de Chamonix

Début : 2026-04-01

fin : 2026-11-30

Un parcours ludique et instructif de 5km à faire seul ou en famille à pied ou à vélo pour découvrir les Bois de Chamonix.

Les dépliants des jeux de piste sont disponibles gratuitement à l’accueil des Offices de Tourisme de la Vallée de Chamonix

Office de Tourisme de Chamonix 85 pl du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24 info@chamonix.com

English : Rail and Trail Nature and heritage quiz in Les Bois de Chamonix

To explore Les Bois, les Tines and Paradis de Praz, the Tourist Office has created a nature and heritage trail for all the family. Visit the villages, the woods and the riverside trails and learn more about their history and traditions whilst having fun!

