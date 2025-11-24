Au fond de nous l’enfant Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide…
Au fond de nous l'enfant Bibliothèque Gaston-Miron lundi 24 novembre 2025.
Entre nostalgie et oubli, joies et tristesses, souvenirs
et pertes, nos invités Krisztina Tóth, Élise Turcotte et Akos Verboczy renouent
avec l’enfant en eux. Bien que caché dans les profondeurs du temps et de l’âme,
il n’est jamais bien loin et toujours prêt à ressurgir !
Dans le cadre du volet parisien des
Rencontre littéraires internationales MEETING présentées par la Maison des
Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire.
La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié.
Bienvenue à toutes et à tous !
Autour du thème de l’enfance, nous vous convions à ce voyage littéraire entre Montréal et Budapest avec Krisztina Tóth, Élise Turcotte et Akos Verboczy.
Le lundi 24 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012
