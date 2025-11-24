Au fond de nous l'enfant Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide...

Entre nostalgie et oubli, joies et tristesses, souvenirs

et pertes, nos invités Krisztina Tóth, Élise Turcotte et Akos Verboczy renouent

avec l’enfant en eux. Bien que caché dans les profondeurs du temps et de l’âme,

il n’est jamais bien loin et toujours prêt à ressurgir !

Dans le cadre du volet parisien des

Rencontre littéraires internationales MEETING présentées par la Maison des

Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire.

La rencontre sera suivie d’un verre de l’amitié.

Bienvenue à toutes et à tous !

Autour du thème de l’enfance, nous vous convions à ce voyage littéraire entre Montréal et Budapest avec Krisztina Tóth, Élise Turcotte et Akos Verboczy.

Le lundi 24 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Université Sorbonne Nouvelle

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu +33145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron