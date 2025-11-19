Au fond des mers Collectif 23h50 / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Au fond des mers Collectif 23h50 / Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-19 16:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Spectacle jeune public

Pour ce rendez-vous en famille avec vos tout-petits, munissez-vous de vos masques, tubas et palmes pour suivre deux plongeuses un chouïa fantaisistes elles vous invitent dans l’exploration des profondeurs aquatiques pour aller à la rencontre de drôles de créatures !

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit la vie. Deux plongeuses partent en exploration dans les eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle de créature qui va se métamorphoser et grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille. “Au Fond des Mers” établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin. Musique, danse, jeux de cache-cache, théâtre d’ombres et marionnettes colorées composent la mosaïque de ce doux voyage à la découverte

de la beauté de la nature.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Mercredi 19 novembre à 16h00

• Tout public de 6 mois à 5 ans

• 3€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

