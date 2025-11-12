Au fond des Mers Collectif 23h50 Val de Vray Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin
Au fond des Mers Collectif 23h50 Val de Vray
Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin
mercredi 12 novembre 2025.
Centre culturel du Val de Vray
1 Rue de l'Église
Saint-Saturnin
Sarthe
Tarif : 8 EUR
15:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Spectacle Jeune public
+33 2 43 25 33 00
accueil@valdevray.fr
English :
Show for young audiences
German :
Aufführung Junges Publikum
Italiano :
Spettacolo per un pubblico giovane
Espanol :
Espectáculo para jóvenes
