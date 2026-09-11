« Au fond des mers », Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

« Au fond des mers » Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h30 Musée Girodet Loiret

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles (40) dès 6 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suivez les plongeuses du collectif 23h50 dans leur exploration des eaux profondes d’où, petit à petit, émergera la vie, lorsqu’une drôle de créature sans forme définie grandira jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille… Un spectacle immersif et poétique sous coquillage pour les tout-petits et les plus grands !

Création Collectif 23h50 – Production déléguée Collectif errances / Coproductions Maison Folie Moulins/Ville de Lille, Maison Wazemmes/Ville de Lille, le Tas de Sables Ches Penses Vertes/Amiens / Subventions DRAC Grand-Est, Région Grand-Est, Département de Seine Saint Denis/Dispositif Hisse et Oh ! / Résidences Théâtre du Mouffetard/Paris, Département de Seine Saint Denis/Dispositif Hisse et Oh !, Festival mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, l’Institution de la Marionnette/Charleville-Mézières, Festival des Parents des Bébés/Somme, Abbaye de Saint-Riquier/Somme, les Crèches du Marquenterre/Somme, la Cie La Bicaudale, CAP Emploi, l’Inspection académique de Reims, l’Ecole Maternelle Bellevue/Sedan, Théâtre Philippe Noiret/Doué-la-Fontaine, RAM de Doué-la-Fontaine et la Crèche de Romainville.

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« owner »: {« uid »: 78705216, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 25 », « bookingContact »: « reservations@musee-girodet.fr », « venueId »: 151931, « showType »: « SPECTACLE_JEUNESSE-SPECTACLE_PETITE_ENFANCE », « description »: « Suivez les plongeuses du collectif 23h50 dans leur exploration des eaux profondes du2019ou00f9, petit u00e0 petit, u00e9mergera la vie, lorsquu2019une dru00f4le de cru00e9ature sans forme du00e9finie grandira jusquu2019u00e0 ce quu2019elle soit pru00eate u00e0 sortir de sa coquilleu2026 Un spectacle immersif et pou00e9tique sous coquillage pour les tout-petits et les plus grands ! nnUn spectacle u00e0 voir en famille, avec les petits fru00e8res et les petites soeurs ! », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789914600000, « id »: 2}], « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Suivez les plongeuses du collectif 23h50 dans leur exploration des eaux profondes.

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