Au fond du gouffre, par Comuze ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Samedi 21 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. Un groupe pénètre dans une vieille mine désaffectée pour élucider le mystère de l’accident qui a conduit à sa fermeture. Mais l’entrée s’effondre, les laissant enfermés à l’intérieur !

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Comuze, pour « Au fond du gouffre », une comédie musicale créée par la troupe.

Un groupe de personnages hétéroclites pénètre dans une vieille mine désaffectée pour élucider le mystère de l’accident qui a conduit à sa fermeture. Mais voilà que l’entrée s’effondre, les laissant enfermés à l’intérieur ! Des conflits personnels rejaillissent, des découvertes inquiétantes sont faites, les personnages ne savent plus à qui se fier. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté pour résoudre l’intrigue et sortir de la mine ?

* Tarifs : 7 €. 5 €

* Durée : 2h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T22:30:00.000+01:00

02 99 33 20 01 contact@adec-theatre-amateur.fr

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



