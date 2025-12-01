Au galop dans les étoiles Route de Feumusson Yvré-l’Évêque

Au galop dans les étoiles

Route de Feumusson Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-21

2025-12-18

Rendez-vous au Pôle Européen du Cheval.

A vos agendas! Nous avons le grand plaisir de vous présenter le spectacle équestre de Noël « AU GALOP DANS LES ETOILES », présenté par la Compagnie Impulsion

Spectacle Equestre du 18 au 21 décembre dans le Grand Manège du Pole Européen du Cheval.

La billetterie est ouverte! Toutes les informations sont désormais en ligne.

2 séances par jour 15h et 20h30 .

Route de Feumusson Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

English :

See you at the Pôle Européen du Cheval.

German :

Treffpunkt ist der Europäische Pferdepol (Pôle Européen du Cheval).

Italiano :

Ci vediamo al Pôle Européen du Cheval.

Espanol :

Nos vemos en el Pôle Européen du Cheval.

