Au galop vers le Haras de Néroli Berchères-sur-Vesgre

Le Haras de Néroli vous ouvre ses portes pour la première fois ! Il vous proposera une immersion dans l’univers équestre qu’il anime avec passion.

Vous découvrirez un lieu où l’excellence équestre rencontre l’hospitalité, offrant aux passionnés de chevaux une expérience unique alliant sport, élevage et événements de qualité.

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 10h au Haras, Route de la Haye, 28260 Berchères-sur-Vesgre 5 .

Route de la Haye Berchères-sur-Vesgre 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

The Haras de Néroli opens its doors to you for the first time! We invite you to immerse yourself in the equestrian world we so passionately animate.

