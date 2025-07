Au Goût de la Vie accueille Célia et Lupin pour un concert Pop Rock Lautenbach

1 rue de la chapelle Lautenbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Célia, chanteuse passionnée, et le guitariste Lupin revisitent avec élégance la pop-rock et la chanson française, entre énergie et émotion. Un moment musical tout en finesse, à savourer à l’ombre de la chapelle Saint-Gangolphe.

Chanteuse habitée par la scène, Célia navigue entre reprises pop-rock et chanson française avec une sensibilité qui touche juste. Tantôt en solo, tantôt en duo avec le guitariste Lupin, elle compose un univers où l’énergie de U2 rencontre l’émotion de Piaf, dans un répertoire subtil et soigneusement choisi.

Pour cet apéro-concert à l’ombre de la chapelle Saint-Gangolphe, laissez-vous porter par la douceur des mélodies, dans une ambiance intimiste et estivale, propice à la détente et à la découverte musicale. .

1 rue de la chapelle Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 6 01 04 89 06

English :

Passionate singer Célia and guitarist Lupin elegantly revisit pop-rock and French chanson, combining energy and emotion. A fine musical moment, to be savored in the shade of the Saint-Gangolphe chapel.

German :

Die leidenschaftliche Sängerin Célia und der Gitarrist Lupin interpretieren Pop-Rock und französische Chansons auf elegante Weise neu, zwischen Energie und Emotion. Ein musikalischer Moment voller Finesse, den man im Schatten der Kapelle Saint-Gangolphe genießen kann.

Italiano :

L’appassionata cantante Célia e il chitarrista Lupin rivisitano il pop-rock e la chanson francese con eleganza, energia ed emozione. Un bel momento musicale da assaporare all’ombra della cappella di Saint-Gangolphe.

Espanol :

La apasionada cantante Célia y el guitarrista Lupin revisitan el pop-rock y la chanson francesa con elegancia, energía y emoción. Un buen momento musical para saborear a la sombra de la capilla de Saint-Gangolphe.

