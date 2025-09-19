AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL ALEX TOKAREV Langres

AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL ALEX TOKAREV

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Tout public

Guitare voix folk rock acoustique

Avec un artiste local .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr

