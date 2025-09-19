AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL ALEX TOKAREV Langres
vendredi 19 septembre 2025.
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Tout public
Guitare voix folk rock acoustique
Avec un artiste local .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr
