AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL AUBADE BAND Langres
AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL AUBADE BAND Langres vendredi 26 septembre 2025.
AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL AUBADE BAND
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Tout public
Groupe vocal tout terrain
Avec un artiste local .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL AUBADE BAND Langres a été mis à jour le 2025-08-25 par Antenne du Pays de Langres