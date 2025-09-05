AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CAMILLE SAVARY Langres
AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CAMILLE SAVARY Langres vendredi 5 septembre 2025.
AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CAMILLE SAVARY
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Tout public
Guitare voix pop folk acoustique
Avec un artiste local .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CAMILLE SAVARY Langres a été mis à jour le 2025-08-25 par Antenne du Pays de Langres