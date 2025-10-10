AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL Langres
AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL Langres vendredi 10 octobre 2025.
AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Tout public
Accompagné de Ludovic Grassot guitare et piano, Chanson française Lavilliers, Bécaud…
Avec un artiste local .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL Langres a été mis à jour le 2025-08-25 par Antenne du Pays de Langres