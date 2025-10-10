AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL Langres

AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL Langres vendredi 10 octobre 2025.

AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Tout public

Accompagné de Ludovic Grassot guitare et piano, Chanson française Lavilliers, Bécaud…

Avec un artiste local .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL CLAUDE ROSSIGNOL Langres a été mis à jour le 2025-08-25 par Antenne du Pays de Langres