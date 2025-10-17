AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL JP THIERION Langres

AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL JP THIERION Langres vendredi 17 octobre 2025.

AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL JP THIERION

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Tout public

Reprises rock Concert de soutien au Goût des Autres

Avec un artiste local .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr

L’événement AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL JP THIERION Langres a été mis à jour le 2025-08-25 par Antenne du Pays de Langres