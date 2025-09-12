AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL SYLVAIN JOBERT CHANTE BRASSENS Langres

AU GOÛT DES AUTRES REPAS MUSICAL SYLVAIN JOBERT CHANTE BRASSENS

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12

2025-09-12

Tout public
Sylvain Jobert chante Brassens « J’ai RDV avec vous »
Avec un artiste local   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72  bonjour@legout-desautres.fr

