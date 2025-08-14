AU GOÛT DES AUTRES VERNISSAGE ET EXPOSITION Langres

AU GOÛT DES AUTRES VERNISSAGE ET EXPOSITION Langres jeudi 14 août 2025.

AU GOÛT DES AUTRES VERNISSAGE ET EXPOSITION

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14 2025-08-15

Tout public

Le Grand Langres Musée & Collections a le plaisir de vous inviter à sa toute première rétrospective

Venez découvrir les coulisses de la fondation d’un nouveau musée à Langres, sa collection d’œuvres et ses artistes emblématiques. Explorez les salles imaginaires du GLMC, ses archives secrètes, ses plans, ses fantasmes, ses récits collectés, ses œuvres inventées et ses expositions. Un musée à visiter avant même qu’il n’existe vraiment!

Un projet mené en résidence à Langres, avec Le Goût des Autres et la complicité de nombreux.ses habitant.es.

Vernissage le 14 août à 18h

Exposition le 15 août de 14h à 18h .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 julien.kirrmann@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement AU GOÛT DES AUTRES VERNISSAGE ET EXPOSITION Langres a été mis à jour le 2025-08-10 par Antenne du Pays de Langres