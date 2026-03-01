Au grand jamais rencontre littéraire avec Jakuta Alikavazovic Villers-Cotterêts

Au grand jamais rencontre littéraire avec Jakuta Alikavazovic

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

À travers une narration délicate et une prose envoûtante, Jakuta Alikavazovic aborde la question de l’héritage familial et des silences qui traversent les générations. Dans son dernier roman, l’autrice et traductrice interroge la trajectoire d’une mère exilée, poétesse acclamée dans son pays.

Dans son dernier roman Au grand jamais l’autrice et traductrice interroge la trajectoire d’une mère exilée, poétesse acclamée dans son pays d’origine, ayant renoncé à l’écriture.

Comment l’écriture, dans une langue qui n’est pas la langue maternelle, peut-elle devenir un refuge ? Entrez dans l’univers singulier de cette romancière !

Suivi d’une séance de dédicaces

À l’initiative des Communautés de Communes Retz-en-Valois, Lisières de l’Oise et de l’Agglomération de la Région de Compiègne, en partenariat avec la Cité internationale de la langue française, le Festival Paroles, ouvre sa 4e édition à la Cité pour son premier week-end de festivités?!

Retrouvez le Festival Paroles, du Valois au Compiégnois, du 27 mars au 5 avril 2026. Informations sur www.festival-paroles.fr .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

Jakuta Alikavazovic?s delicate narration and spellbinding prose tackle the question of family heritage and the silences that span generations. In her latest novel, the author and translator examines the trajectory of an exiled mother, an acclaimed poetess in her own country.

