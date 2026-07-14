Informations pratiques

AU GRAND PASSAGE (LES MORT·ES SE LOGENT PARTOUT), AURÉLIA LÜSCHER Théâtre National de Bretagne Rennes 21 et 22 mai 2027 Ille-et-Vilaine

Avec humour et sensibilité, Aurélia Lüscher poursuit son enquête sur notre rapport à la mort en explorant les liens entre les vivants et les invisibles.

Avec humour et sensibilité, Aurélia Lüscher poursuit son enquête sur notre rapport à la mort en explorant les liens entre les vivants et les invisibles.

Après avoir enquêté sur le devenir des dépouilles mortelles dans Les corps incorruptibles, Aurélia Lüscher se tourne vers les aspects plus métaphysiques de notre relation aux morts. Quels liens entretient-on avec ces invisibles ? Est-il possible que certains, par-delà leur disparition, continuent d’interagir avec nous ? La comédienne éprouve concrètement ces questions en initiant sur scène une conversation avec ses morts. Elle réactive au plateau ses fantômes. La question ici n’est pas d’y croire ou non, mais la question est : qu’est-ce qu’ils nous font faire ?

C’est donc la forme d’un seul en scène à plusieurs qu’embrasse Au Grand Passage – pour établir un pont avec ce qui est d’habitude indicible et à l’abri des regards.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-21T19:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-22T18:20:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4254

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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