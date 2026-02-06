Au gré des marées Balade contée Vieux-Boucau-les-Bains

Au gré des marées Balade contée

Place du levant Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Balade contée sur le thème MER OCEAN par Graine Contée. A partir de 5 ans. Public familial. Balade d’une heure. Départ place du levant Arrivée à Chiouleben. Repli au local Chiouleben si mauvais temps.

Place du levant Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Au gré des marées Balade contée

Storytelling walk on the theme of SEA OCEAN by Graine Contée. Ages 5 and up. Family audience. One-hour stroll. Departure from Place du Levant Arrival at Chiouleben. Fallback to Chiouleben premises in case of bad weather.

