Au gré des marées Balade contée Vieux-Boucau-les-Bains

Au gré des marées Balade contée
Place du levant Vieux-Boucau-les-Bains Landes
2026-02-17
Balade contée sur le thème MER OCEAN par Graine Contée. A partir de 5 ans. Public familial. Balade d’une heure. Départ place du levant Arrivée à Chiouleben. Repli au local Chiouleben si mauvais temps.
Place du levant Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Au gré des marées Balade contée
Storytelling walk on the theme of SEA OCEAN by Graine Contée. Ages 5 and up. Family audience. One-hour stroll. Departure from Place du Levant Arrival at Chiouleben. Fallback to Chiouleben premises in case of bad weather.
