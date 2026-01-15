Au gré des marées Découvrir la pêche à pied Parking du courant Vieux-Boucau-les-Bains

Au gré des marées Découvrir la pêche à pied

Parking du courant Barrage Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Enfants 5-15 ans

Nous identifions la faune et la flore locale. Nous découvrons le fonctionnement des marées et la réglementation de la pêche à pied. Ensemble, nous récoltons et identifions les différents animaux, végétaux et… déchets sur le bord du lac. En fin d’activité une explication sur la récolte est proposée avec une sensibilisation aux déchets. Cette activité est dépendante des marées. Les épuisettes sont fournies.

Activité gratuite sur inscription

Pensez à prendre vos bottes de pluie pour patauger !

Enfants de 5 à 15 ans .

Parking du courant Barrage Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Au gré des marées Découvrir la pêche à pied

We identify the local fauna and flora. We discover the functioning of the tides and the regulation of the fishing on foot. This activity depends on the tides. The landing nets are provided.

Don’t forget to reserve your places and to bring your rain boots for wading!

Children 5-15 years old

