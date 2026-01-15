Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites Fronton Vieux-Boucau-les-Bains

Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites

Fronton Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Inauguration des oeuvres sculptées suivie du repas Moules frite organisé par le CSB Basket

Inauguration des oeuvres sculptées suivie du repas Moules frite organisé par le CSB Basket .

Fronton Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 31 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites

Inauguration of the sculptures followed by a Moules frites meal organized by CSB Basket

L’événement Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-12 par OTI LAS