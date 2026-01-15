Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites Fronton Vieux-Boucau-les-Bains
Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites Fronton Vieux-Boucau-les-Bains dimanche 22 février 2026.
Fronton Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Début : 2026-02-22
Inauguration des oeuvres sculptées suivie du repas Moules frite organisé par le CSB Basket
Fronton Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 31 28
English : Au gré des marées Vernissage et repas Moules frites
Inauguration of the sculptures followed by a Moules frites meal organized by CSB Basket
