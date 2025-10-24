Au gré des salines Saveurs d’Octobre Guérande

Pradel Guérande Loire-Atlantique

24 octobre 2025 15:30:00

31 octobre 2025 17:45:00

24-31 octobre 2025

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire de longue date Terre de Sel vous propose une visite en famille pour découvrir Au Gré des Salines.

Marche dynamique sur des circuits exclusifs au coeur des marais salants. Parcours magnifique agrémenté d’une pause gourmande sur la digue centenaire. Réservé aux bons marcheurs et enfants à partir de 7 ans.

2h15

Réservé aux bons marcheurs.

Réservation obligatoire dans nos Offices de Tourisme ou au 02 40 62 08 80.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Pradel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 08 80

