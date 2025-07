« Au gré du vent » Tavant

Cette deuxième période d’exposition met à l’honneur des amateurs autodidactes, passionnés. Humblement, ils affichent au grand jour, certain pour la première fois, leurs créations.

AIME HOURIOUX, habite Chaveignes, autodidacte, peint depuis quinze ans. Encouragé par des peintres confirmés, Aimé nous partage son ressenti en couleur en adoptant un style réaliste et nous présente des natures mortes en toute humilité.

NADINE JUSSIC, habitant Descartes, elle a fait de sa passion la peinture, le dessin et l’écriture. Elle est éclectique dans le choix de ses médias mais également dans les thématiques qu’elle explore. Elle a reçu dernièrement plusieurs prix lors d’exposition à La Roche-Posay et à Descartes.

MICHELLE CHABOIS habitante de Crouzilles. Peintre autodidacte depuis huit ans. D’un Naturel expansif et d’un dynamisme joyeux, Michelle nous partage son enthousiasme. .

English :

This second exhibition period honors self-taught, passionate amateurs. They humbly display their creations, some for the first time.

German :

In dieser zweiten Ausstellungsperiode werden autodidaktische, leidenschaftliche Amateure geehrt. In aller Bescheidenheit zeigen sie ihre Kreationen in der Öffentlichkeit, manche zum ersten Mal.

Italiano :

Questo secondo periodo della mostra presenta appassionati autodidatti. Essi espongono con umiltà le loro creazioni, alcune per la prima volta.

Espanol :

Este segundo periodo de la exposición muestra a aficionados autodidactas. Exponen humildemente sus creaciones, algunas por primera vez.

