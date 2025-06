Au grès du jazz Fabrice D’Jeuns – La Petite-Pierre 11 août 2025 15:00

Fabrice D’Jeuns, c’est une bande de jeunes musiciens à vent, tous formés dans les écoles de musique du coin (Drulingen, Petersbach, Waldhambach), mais qui, le temps du festival Au grès du jazz, lâchent leurs pupitres habituels pour former un orchestre éphémère, monté sur-mesure pour l’occasion. Au programme un répertoire pêchu, jazzy, sans prétention mais avec panache. Cette représentation estivale est aussi formatrice et permet à des musiciens motivés de vivre de façon intense l’expérience d’orchestre hors du cadre d’enseignement ou d’interprétation habituel.

39 rue du kirchberg

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 49 59 contact@festival-augresdujazz.fr

English :

Fabrice D?Jeuns is a band of young wind musicians, all trained in local music schools, who, for the Au grès du jazz festival, drop their usual desks to form an ephemeral orchestra, tailor-made for the occasion.

German :

Fabrice D?Jeuns ist eine Gruppe junger Blasmusiker, die alle in den örtlichen Musikschulen ausgebildet wurden, aber für die Dauer des Festivals Au grès du jazz ihre üblichen Pulte verlassen, um ein vergängliches Orchester zu bilden, das für diesen Anlass maßgeschneidert wurde.

Italiano :

Fabrice D’Jeuns è un gruppo di giovani musicisti a fiato, tutti formatisi nelle scuole di musica locali, ma che, per tutta la durata del festival Au grès du jazz, lasciano i loro soliti banchi per formare un’orchestra effimera, fatta su misura per l’occasione.

Espanol :

Fabrice D’Jeuns es un grupo de jóvenes músicos de viento, todos ellos formados en escuelas de música locales, pero que, durante el festival Au grès du jazz, abandonan sus pupitres habituales para formar una orquesta efímera, hecha a medida para la ocasión.

