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AGENDA · Erckartswiller

Au grès du jazz Lesly et Raïlo Erckartswiller

vendredi 14 août 2026 · Erckartswiller

Au grès du jazz Lesly et Raïlo Erckartswiller

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
9 Chemin du Laeger
Ville
67290 Erckartswiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Erckartswiller

Au grès du jazz Lesly et Raïlo

9 Chemin du Laeger Erckartswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Ensemble, Lesly Gargowitsch et Raïlo Helmstetter traversent les frontières des genres avec une évidence désarmante.
Elle porte une voix profonde nourrie d’Édith Piaf, de mélodies klezmer et d’héritages nomades. Lui vient de la tradition manouche et s’est frotté au jazz fusion, à Miles Davis, à Bill Frisell. Ensemble, Lesly Gargowitsch et Raïlo Helmstetter traversent les frontières des genres avec une évidence désarmante. Au Centre Théodore Monod d’Erckartswiller, un duo qui fait résonner la mémoire et l’ouverture dans un même souffle. 0  .

9 Chemin du Laeger Erckartswiller 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30  tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Together, Lesly Gargowitsch and Ra%EFlo Helmstetter cross genre boundaries with disarming ease.

L’événement Au grès du jazz Lesly et Raïlo Erckartswiller a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre