Une voix, une calebasse, un souffle de vent dans les arbres. Mama Miti, de la Compagnie Zakoté, c’est un voyage sonore au cœur de la nature celle qui bruisse, qui chante, qui danse sous nos pieds. Inspiré de contes venus d’Afrique, d’Asie ou de Lorraine, ce spectacle tout en musique et en matières fait entendre ce que la nature murmure quand on prend le temps d’écouter. Dès 3 ans, les enfants sont happés par les voix, les rythmes et les instruments venus d’ailleurs calebasse du Mali, grattoir brésilien ou kayamba malgache. Un moment suspendu, où l’on redécouvre ce lien vivant entre les arbres, les humains et les sons.

Mama Miti, by Compagnie Zakoté, is a sonic journey to the heart of nature. Inspired by tales from Africa, Asia and Lorraine, this show, full of music and materials, lets us hear what nature whispers when we take the time to listen.

Mama Miti von der Compagnie Zakoté ist eine Klangreise ins Herz der Natur. Inspiriert von Märchen aus Afrika, Asien und Lothringen, lässt dieses Schauspiel voller Musik und Materialien hören, was die Natur flüstert, wenn man sich die Zeit nimmt, zuzuhören.

Mama Miti, della Compagnie Zakoté, è un viaggio sonoro nel cuore della natura. Ispirato ai racconti dell’Africa, dell’Asia e della Lorena, questo spettacolo, ricco di musica e materiali, permette di ascoltare ciò che la natura sussurra quando ci si prende il tempo di ascoltare.

Mama Miti, de la Compagnie Zakoté, es un viaje sonoro al corazón de la naturaleza. Inspirado en cuentos de África, Asia y Lorena, este espectáculo, lleno de música y materiales, permite escuchar lo que susurra la naturaleza cuando uno se toma el tiempo de escucharla.

