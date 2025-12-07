Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Au gymnase !!! Néville

Au gymnase !!! Néville dimanche 7 décembre 2025.

Au gymnase !!!

Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-07

L’association têtes der mioches de l’école de Néville , organise de 10h à 19h, des concours fléchettes adultes , des jeux gonflables, des ventes de bougies de Noël et petite restauration et buvette.
Fléchettes 3€
Jeux 5€
Bougies 4€
Rendez-vous dans la salle de sport du village
Renseignements au 06 27 27 12 15   .

Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 27 12 15 

English : Au gymnase !!!

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au gymnase !!! Néville a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre