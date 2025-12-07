Au gymnase !!! Néville
Au gymnase !!! Néville dimanche 7 décembre 2025.
Au gymnase !!!
Néville Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-07
L’association têtes der mioches de l’école de Néville , organise de 10h à 19h, des concours fléchettes adultes , des jeux gonflables, des ventes de bougies de Noël et petite restauration et buvette.
Fléchettes 3€
Jeux 5€
Bougies 4€
Rendez-vous dans la salle de sport du village
Renseignements au 06 27 27 12 15 .
Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 27 12 15
