Au gymnase !!!

Néville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association têtes der mioches de l’école de Néville , organise de 10h à 19h, des concours fléchettes adultes , des jeux gonflables, des ventes de bougies de Noël et petite restauration et buvette.

Fléchettes 3€

Jeux 5€

Bougies 4€

Rendez-vous dans la salle de sport du village

Renseignements au 06 27 27 12 15 .

Néville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 27 27 12 15

English : Au gymnase !!!

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au gymnase !!! Néville a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre