Au hasard sur le chemin de l’improvisation Salle des fêtes Luzy
Au hasard sur le chemin de l’improvisation Salle des fêtes Luzy samedi 13 décembre 2025.
Au hasard sur le chemin de l’improvisation
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:30:00
Date(s) :
2025-12-13
L’association Histoires de contes et le Comité de Développement du Territoire de Luzy vous présentent Au Hasard . Ce spectacle est une invitation à partager une expérience d’improvisation avec le public, une proposition artistique qui sort de l’ordinaire et interroge. Cette performance en temps réel est une véritable allégorie de la vie prendre des risques, oser la rencontre, faire face à l’incertitude…
Jean Dollet (conteur) et Quentin Coppalle (musicien) vous proposent un voyage onirique composé de paroles, de sons, de mouvements et de musique qui naissent à chaque instant ; aucun des deux ne sait quel sera l’instant d’après. Ce qui rend leur performance empreinte de fragilité et de sensibilité, pleine de vie et d’humanité. .
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cpageault.diffusion58@gmail.com
English : Au hasard sur le chemin de l’improvisation
German : Au hasard sur le chemin de l’improvisation
Italiano :
Espanol :
L’événement Au hasard sur le chemin de l’improvisation Luzy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Rives du Morvan