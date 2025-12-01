Au hasard sur le chemin de l’improvisation Salle des fêtes Luzy

Au hasard sur le chemin de l’improvisation

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association Histoires de contes et le Comité de Développement du Territoire de Luzy vous présentent Au Hasard . Ce spectacle est une invitation à partager une expérience d’improvisation avec le public, une proposition artistique qui sort de l’ordinaire et interroge. Cette performance en temps réel est une véritable allégorie de la vie prendre des risques, oser la rencontre, faire face à l’incertitude…

Jean Dollet (conteur) et Quentin Coppalle (musicien) vous proposent un voyage onirique composé de paroles, de sons, de mouvements et de musique qui naissent à chaque instant ; aucun des deux ne sait quel sera l’instant d’après. Ce qui rend leur performance empreinte de fragilité et de sensibilité, pleine de vie et d’humanité. .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cpageault.diffusion58@gmail.com

English : Au hasard sur le chemin de l’improvisation

German : Au hasard sur le chemin de l’improvisation

Italiano :

Espanol :

L’événement Au hasard sur le chemin de l’improvisation Luzy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Rives du Morvan