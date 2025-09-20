Au hasART des jardins Circuit architectural Nogent-le-Rotrou

Au hasART des jardins 20 et 21 septembre Circuit architectural Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

En partenariat avec la ville de Nogent-le-Rotrou et l’office de tourisme & commerce du Perche, l’association Label Friche a souhaité insufler un nouvel élan à la 42ème édition des journées du patrimoine. Venez admirer le patrimoine architectural de la ville et découvrir des cours et jardins secrets à la rencontre des 37 artistes qui y installent leurs oeuvres. Le parcours fait 5 km au départ de la place du 11-août, propice au stationnement. Vous pouvez choisir de faire le cricuit en entier ou en partie seulement, entre 10h et 19h.

Circuit architectural Place du 11-Août, 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Exposition

Patricia RUHLMANN – Label Friche – Office de Tourisme & Commerce du Perche