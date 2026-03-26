Au lit Miyuki Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Au lit Miyuki

Mercredi 1er avril 2026 de 11h à 11h30.

Durée 30 minutes. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 11:00:00

fin : 2026-04-01 11:30:00

Date(s) :

2026-04-01

L’école de Théâtre Léon et la Girafe. Un joli conte sur le moment sensible et magique du couché chez l’enfant.

Avec Julie Ripert



Miyuki,.il est l’heure de te préparer à rêver ! dit Grand-père. Miyuki cherche un moyen de repousser le temps et vous invite dans un couché qui n’en finit pas, où son imagination n’a d’égal que son espièglerie. Préparer l’arrivée des libellules, arroser les petits légumes, couvrir le chat Vauban, il y a tant à faire de plus amusant pour Miyuki qui, avec l’aide des plus jeunes spectateurs embarquera son grand-père dans des découvertes poétiques et joyeuses ! Voir se jouer inlassablement ce moment du couché sera pour l’enfant mais aussi pour le parent, une joyeuse catharsis !

Ce spectacle doux et interactif est l’adaptation de l’album jeunesse du même titre de ROXANE MARIE GALLIEZ et SENG SOUN RATANAVANH. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’Usine Electrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

L?école de Théâtre Léon et la Girafe. A lovely tale about the sensitive, magical moment when a child goes to bed.

L’événement Au lit Miyuki Allauch a été mis à jour le 2026-03-22 par Maison du Tourisme d’Allauch