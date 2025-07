Au lit Miyuki Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Au lit Miyuki Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement mardi 28 octobre 2025.

Au lit Miyuki

Mardi 28 octobre 2025 de 11h15 à 11h50 et de 10h à 10h35.

2 séances le même jour.

Mercredi 29 octobre 2025 de 10h à 10h35 et de 11h15 à 11h50.

2 séances le même jour. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie Léon et la girafeEnfants

Un joli conte qui raconte le moment sensible et magique du couché chez l’enfant.



Miyuki, il est l’heure de te préparer à rêver ! Dit Grand-père. Miyuki cherche un moyen de repousser le temps et nous invite dans un couché qui n’en finit pas, où son imagination n’a d’égal que son espièglerie. Préparer l’arrivée des libellules, arroser les petit légumes, couvrir le chat Vauban, il y a tant à faire de plus amusant pour Miyuki qui, avec l’aide des plus jeunes spectateurs embarquera son grand-père dans des découvertes poétiques et joyeuses !



Voir se jouer inlassablement ce moment du couché sera pour l’enfant mais aussi pour le parent, une joyeuse catharsis ! Ce spectacle doux et interactif est l’adaptation de l’album jeunesse du même titre.



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences by the Léon et la girafe company

German :

Eine Aufführung für sehr junges Publikum, die von der Theatergruppe Léon et la girafe angeboten wird

Italiano :

Spettacolo per un pubblico di giovanissimi della compagnia Léon et la girafe

Espanol :

Espectáculo para público muy joven de la compañía Léon et la girafe

L’événement Au lit Miyuki Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille