AU MILIEU DE LA RUE | Patrimoine Moderniste IMMEUBLE ANTILLES Fort-de-France

L’association Abitē est heureuse de proposer “Au Milieu de la Rue”, une promenade guidée à travers le cœur de Fort-de-France pour explorer la richesse et la diversité de son architecture moderne.

Cette visite débutera par le premier complexe d’architecture collective moderne foyalais, l’Immeuble Antilles, emblème des innovations urbaines et sociales de son époque, et se poursuivra en mettant en lumière des éléments clés du patrimoine architectural de la ville. Les participant·e·s découvriront des bâtiments emblématiques, représentatifs de la modernité tropicale et des choix constructifs adaptés au climat et au mode de vie caribéen.

Le parcours s’achèvera sur un site en danger de démolition : l’Imprimerie Officielle, témoin précieux de l’architecture administrative moderne à Fort-de-France. Entre ces deux points, nous traverserons d’autres édifices et structures significatifs, permettant de comprendre l’évolution urbaine et architecturale de la capitale martiniquaise.

Cette promenade vise à sensibiliser le public à la valeur du patrimoine moderne, à stimuler la réflexion sur sa conservation et à célébrer l’ingéniosité des architectes qui ont façonné Fort-de-France.

L’activité est gratuite pour tous les adhérent·e·s de l’association abitē. Pour participer à cette visite guidée à pied dans la ville, il est obligatoire d’être adhérent·e afin d’être couvert·e par l’assurance responsabilité civile de l’association, garantissant la sécurité et la protection des participant·e·s tout au long du parcours.

IMMEUBLE ANTILLES 42-44 RUE GARNIER PAGES, 97200 FORT-DE-FRANCE Fort-de-France 97200 Martinique Martinique

