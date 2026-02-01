Au mois de février à la librairie café Au Petit Léon Au petit Léon Librairie-café Saint-Amour

Au mois de février à la librairie café Au Petit Léon

Au petit Léon Librairie-café 11 Rue Sainte-Marie Saint-Amour Jura

Début : 2026-02-08 16:30:00

fin : 2026-02-08 17:15:00

Les rendez-vous à la librairie café au Petit Léon

Pour vos entractes gourmands, la librairie café au petit Léon à Saint-Amour, vous accueille pendant toute la durée du festival du film d’amour.

Vous y trouverez

goûter-concert, dédicace, démo jeux , vente de livres et DVD du festival;

une sélection spéciale septième art livres, revues, BD …

des pauses sucrées et salées, sur place ou à emporter. .

Au petit Léon Librairie-café 11 Rue Sainte-Marie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 58 37 contact@aupetitleon.com

