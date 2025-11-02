Au moment du fleurissement des tombes Saint-Martin-des-Fontaines
Au moment du fleurissement des tombes Saint-Martin-des-Fontaines dimanche 2 novembre 2025.
Au moment du fleurissement des tombes
Saint-Martin-des-Fontaines Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Au temps du fleurissement de nos tombes mortelle balade à St Martin des Fontaines
Rendez-vous à 15h00 à l’église, rue du cimetière.
Au cours de la Toussaint, intéressons-nous à nos cimetières et à l’art funéraire qui ornent les tombes de nos défunts. Marie-Gabrielle Giroire, invitée par l’association Partage MartFontaine, accompagne la balade.
Un goûter est offert à la mairie après la découverte.
Gratuit.
Contact 06 32 99 51 26, marie-gabrielle.giroire@orange.fr .
+33 6 32 99 51 26 marie-gabrielle.giroire@orange.fr
English :
In the time of the flowering of our tombs: a mortal stroll in St Martin des Fontaines
German :
Zur Zeit des Blumenschmucks auf unseren Gräbern: Tödlicher Spaziergang in St Martin des Fontaines
Italiano :
Ai tempi in cui si piantavano fiori sulle nostre tombe: una passeggiata mortale a St Martin des Fontaines
Espanol :
En los días en que se plantaban flores en nuestras tumbas: un paseo mortal por St Martin des Fontaines
