Au musée pour m’amuser atelier Chadebec, le goût du risque Place Schneider Le Creusot

Au musée pour m’amuser atelier Chadebec, le goût du risque

Place Schneider Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Après une visite de l’exposition Chadebec, Le goût du risque en lien avec les dangers dans la cuisine, les enfants sont invités à créer des affiches inspirés de Bernard Chadebec.

De 7 à 12 ans.

Ateliers gratuits, renseignements et inscription au 03 85 73 92 00. .

Place Schneider Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au musée pour m’amuser atelier Chadebec, le goût du risque

L’événement Au musée pour m’amuser atelier Chadebec, le goût du risque Le Creusot a été mis à jour le 2026-01-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)