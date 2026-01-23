Au musée pour m’amuser atelier Chadebec, le goût du risque Place Schneider Le Creusot
Au musée pour m'amuser atelier Chadebec, le goût du risque Place Schneider Le Creusot jeudi 19 février 2026.
Place Schneider Musée de l'Homme et de l'Industrie Le Creusot Saône-et-Loire
2026-02-19 14:00:00
2026-02-19 16:00:00
2026-02-19
Après une visite de l’exposition Chadebec, Le goût du risque en lien avec les dangers dans la cuisine, les enfants sont invités à créer des affiches inspirés de Bernard Chadebec.
De 7 à 12 ans.
Ateliers gratuits, renseignements et inscription au 03 85 73 92 00. .
Place Schneider Musée de l'Homme et de l'Industrie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
