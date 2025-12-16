Au musée pour m’amuser ! Crée ton affiche de sécurité. Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
Au musée pour m’amuser ! Crée ton affiche de sécurité. Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot jeudi 19 février 2026.
Au musée pour m’amuser ! Crée ton affiche de sécurité.
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
À l’écomusée pour m’amuser !
Après une visite de l’exposition Chadebec, Le goût du risque , les enfants sont invités à créer des affiches inspirés de Bernard Chadebec.
De 7 à 12 ans.
Ateliers gratuits, renseignements et inscription au 03 85 73 92 00. .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Au musée pour m’amuser ! Crée ton affiche de sécurité. Le Creusot a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)