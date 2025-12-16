Au musée pour m’amuser ! Crée ton affiche de sécurité. Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot

Au musée pour m’amuser ! Crée ton affiche de sécurité.

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

À l’écomusée pour m’amuser !

Après une visite de l’exposition Chadebec, Le goût du risque , les enfants sont invités à créer des affiches inspirés de Bernard Chadebec.

De 7 à 12 ans.

Ateliers gratuits, renseignements et inscription au 03 85 73 92 00. .

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00

