Au nom du ciel Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

Au nom du ciel

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16 2026-12-17

Trois oiseaux dans le ciel de la Cisjordanie. C’est par l’entremise de ces personnages peu communs que Yuval Rozman prend – littéralement – de la hauteur pour évoquer le conflit israélopalestinien. Dans cette fable à l’humour acide, trois oiseaux tentent de comprendre les circonstances de la mort d’un jeune Palestinien autiste tué par la police israélienne en 2020. En investissant un espace souvent saturé, Au nom du ciel déplace le rapport à la réalité pour retrouver la beauté au sein de paysages défigurés, familiers au metteur en scène israélien. Aujourd’hui implanté dans les Hauts-de-France, Yuval Rozman signe ici le dernier volet de la Quadrilogie de ma Terre, quatre pièces qui abordent son lien avec son pays natal. Un regard libre sur la folie des hommes, pour oser penser à la paix au Proche-Orient.

Trois oiseaux dans le ciel de la Cisjordanie. C’est par l’entremise de ces personnages peu communs que Yuval Rozman prend – littéralement – de la hauteur pour évoquer le conflit israélopalestinien. Dans cette fable à l’humour acide, trois oiseaux tentent de comprendre les circonstances de la mort d’un jeune Palestinien autiste tué par la police israélienne en 2020. En investissant un espace souvent saturé, Au nom du ciel déplace le rapport à la réalité pour retrouver la beauté au sein de paysages défigurés, familiers au metteur en scène israélien. Aujourd’hui implanté dans les Hauts-de-France, Yuval Rozman signe ici le dernier volet de la Quadrilogie de ma Terre, quatre pièces qui abordent son lien avec son pays natal. Un regard libre sur la folie des hommes, pour oser penser à la paix au Proche-Orient. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

Three birds in the West Bank sky. Through these unusual characters, Yuval Rozman takes—literally—a bird’s-eye view to explore the Israeli-Palestinian conflict. In this fable laced with biting humor, three birds attempt to understand the circumstances surrounding the death of a young autistic Palestinian man killed by Israeli police in 2020. By venturing into an often-overused space, *In the Name of Heaven* shifts the relationship to reality to rediscover beauty within disfigured landscapes, familiar to the Israeli director. Now based in the Hauts-de-France region, Yuval Rozman presents the final installment of *The Quadrilogy of My Land*, a series of four plays that explore his connection to his homeland. A free-spirited look at human folly, daring to envision peace in the Middle East.

L’événement Au nom du ciel Beauvais a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis