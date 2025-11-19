AU NOM DU CIEL | Yuval Rozman Théâtre du Nord Mons-en-Pévèle

AU NOM DU CIEL | Yuval Rozman 19 – 22 novembre Théâtre du Nord Nord

prix du billet et lunettes connectées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T19:30:00 – 2025-11-19T21:30:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00 – 2025-11-22T20:00:00

DANS LE CADRE DU FESTIVAL NEXT

maginez un procès à hauteur d’oiseau, où les protagonistes convoiteraient de juteuses poubelles entre deux considérations sur les faits. En mettant son imparable art du décalage au service de l’exigence de justice, Yuval Rozman revient sur une tragédie. Jérusalem, 2020. Un policier abat le jeune autiste Iyad Al-Hallak. Rejouant l’enquête, les oiseaux – le bulbul, la drara, le martinet – appellent témoins et prévenus. Répliques assassines, corps et chansons cinglent dans l’air, clouant la gravité au sol pour laisser surgir le rire, la pensée, l’amour. Ultimes sauf-conduits d’une humanité en perdition.

Après des études au Conservatoire National de Tel Aviv, Yuval Rozman fonde en 2010 sa propre compagnie en Israël. À 20 ans, il déserte l’armée israélienne et s’installe à Paris. C’est là qu’il commence sa tétralogie de ma terre, une série de pièces explorant différentes facettes du conflit israélo-palestinien : la guerre (Tunnel Boring Machine – 2016) (La religion dans The Jewish Hour – 2020), l’amour (Ahouvi – 2023) et l’économie (Au nom du Ciel – 2025)

Théâtre du Nord 4, place du Général de Gaulle 59026 Lille Mons-en-Pévèle 59246 Nord Hauts-de-France

Accessibilité : surtitres en français et en néerlandais Festival NEXT Au Nom du Ciel

